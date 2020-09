Regionali | Zingaretti a elettori M5s | Non giochiamo con il fuoco

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Rispetto le identità, ma noncon il. E’ tempo che il popolo si riunisca attorno a candidature che possano vincere. Non basta testimoniare le proprie idee e farle perdere. Non chiedo di tradire le identità ma per farle contare bisogna vincere. Un fatto, non un’opinione, è che tutte le candidature del Pd sono in grado di battere le destre. Qui in Toscana è Giani in grado di fermare ‘boia chi molla’”. Così il segretario del Pd, Nicola, lanciando un appello agli5S, nel suo incontro pubblico nel centro di Pisa.