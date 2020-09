Real Madrid, adios Bale: il club non vende più la sua maglia (Di giovedì 17 settembre 2020) Gareth Bale ancora più lontano dal Real Madrid. Dopo le indiscrezioni di mercato arrivate nelle scorse ore in riferimento ad un suo possibile trasferimento dalla Spagna all'Inghilterra, con il Tottenham pronto ad accoglierlo, ecco un altro indizio che arriva direttamente dall'ambiente blancos. Sul sito ufficiale del Real Madrid non si vende più la maglia dell'esterno offensivo.Bale: adios Real MadridCome conferma anche Mundo Deportivo, il Real Madrid ha ritirato la maglia di Gareth Bale dallo shop online considerando praticamente già chiusa la sua cessione al Tottenham. Il gallese non appare da tempo nelle immagini ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Garethancora più lontano dal. Dopo le indiscrezioni di mercato arrivate nelle scorse ore in riferimento ad un suo possibile trasferimento dalla Spagna all'Inghilterra, con il Tottenham pronto ad accoglierlo, ecco un altro indizio che arriva direttamente dall'ambiente blancos. Sul sito ufficiale delnon sipiù ladell'esterno offensivo.Come conferma anche Mundo Deportivo, ilha ritirato ladi Garethdallo shop online considerando praticamente già chiusa la sua cessione al Tottenham. Il gallese non appare da tempo nelle immagini ...

Gareth Bale e il Tottenham di nuovo insieme. Lì da dove tutto è iniziato, si tratterebbe di un'altra pagina storica di questo meraviglioso sport. Soprattutto per i più nostalgici. Il Gareth Bale ammir ...

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid cederà in prestito al Tottenham il suo gioiello Gareth Bale per 22 milioni di euro. Nel 2013 i Blancos lo avevano acquistato, proprio dal club britannico, per 100 mili ...

