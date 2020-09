PS5 con un abbonamento come Xbox Game Pass? 'Non avrebbe senso dal punto di vista finanziario' per Jim Ryan (Di giovedì 17 settembre 2020) In un'intervista con BBC.com, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha affermato che un modello di abbonamento in stile Xbox Game Pass non avrebbe senso dal punto di vista finanziario su PS5.Secondo Ryan, PlayStation è incentrata su giochi di successo ed esclusivi, e questi sono estremamente costosi da produrre.Con questo in mente, regalare questi tipi di giochi al day one a una tariffa più bassa e fissa non consentirebbe a Sony di recuperare i costi necessari per sviluppare e commercializzare prodotti molto grandi.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) In un'intercon BBC.com, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim, ha affermato che un modello diin stilenondaldisu PS5.Secondo, PlayStation è incentrata su giochi di successo ed esclusivi, e questi sono estremamente costosi da produrre.Con questo in mente, regalare questi tipi di giochi al day one a una tariffa più bassa e fissa non consentirebbe a Sony di recuperare i costi necessari per sviluppare e commercializzare prodotti molto grandi.Leggi altro...

PlayStationIT : Dettagli completi sulle versioni PS5, inclusa la collezione PlayStation Plus e molto altro. - PlayStationIT : Bloodborne, God of War, Persona 5 e molti altri giochi per PS4, che hanno definito la generazione, saranno disponib… - ilmauro85 : RT @Arbitrage_Alex: Penso di essere stato il primo in Italia, con ordine effettuato alle 13.05 #PS5 #sony #Amazon - kaiserrossii : RT @Arbitrage_Alex: Penso di essere stato il primo in Italia, con ordine effettuato alle 13.05 #PS5 #sony #Amazon - AndreaGabrio : IL RINVIO DI PS5, SEGA, try TLOU2 TROPPO VIOLENTO, STADIA con Doctor Game #C... thanks -