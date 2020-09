Programmi TV di stasera, giovedì 17 settembre 2020. Su Rai3 in 1^Tv John Travolta in «Gotti – Il primo padrino» (Di giovedì 17 settembre 2020) John Travolta in Gotti - Il primo padrino Rai1, ore 21.35: Nero a Metà – 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2020, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Antonia Liskova. Prodotta in Italia. Per dirti addio: Il ritrovamento del cadavere di Olga turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono a Muzo che si proclama innocente, pur non nascondendo di aver asfissiato la moglie con la sua gelosia. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti, non gli crede, mentre Carlo sente che dice la verità e ottenuta la collaborazione di Malik chiede alla Carta l’assegnazione del caso. Amore senza fine: Viene ritrovato un cadavere senza documenti sulla rive del Tevere. Si tratta di una donna senza fissa dimora, madre di una ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 settembre 2020)in- IlRai1, ore 21.35: Nero a Metà –Fiction di Marco Pontecorvo del, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Antonia Liskova. Prodotta in Italia. Per dirti addio: Il ritrovamento del cadavere di Olga turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono a Muzo che si proclama innocente, pur non nascondendo di aver asfissiato la moglie con la sua gelosia. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti, non gli crede, mentre Carlo sente che dice la verità e ottenuta la collaborazione di Malik chiede alla Carta l’assegnazione del caso. Amore senza fine: Viene ritrovato un cadavere senza documenti sulla rive del Tevere. Si tratta di una donna senza fissa dimora, madre di una ...

zazoomblog : Stasera in tv film e programmi Sky: in onda oggi 17 settembre 2020 - #Stasera #programmi #settembre… - youcancallmegiu : RT @nelnomedeltrash: Domani #GFVIP stasera #TemptationIsland,tutti i giorni #uominiedonne. Sono provato fisicamente. Quando un bonifico per… - zazoomblog : Stasera in tv film e programmi in chiaro: in onda oggi 17 settembre 2020 - #Stasera #programmi #chiaro: #settembre - zazoomblog : Stasera in TV 17 Settembre 2020: cosa vedere programmazione film serie e programmi da vedere oggi - #Stasera… - italiaserait : Stasera in TV 17 Settembre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi -