Previsioni meteo 17 settembre | vortice ciclonico al Sud

(Di giovedì 17 settembre 2020) Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17: ciclone in azione sulle regioni centro-meridionali con piogge e temporali in particolare nelle ore pomeridiane Condizioni meteo in parziale evoluzione nelle prossime ore sull'Italia a causa di un ciclone che farà sentire i suoi effetti sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di oggi infatti saranno possibili piogge…

Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con tempora ...“Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle Regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con tempor ...In queste ore un evento meteorologico raro interesserà da molto vicino l'Italia: un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta muovendo verso il Mar Ionio e lambirà la Sicilia e la Calabria, i ...