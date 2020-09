Patenti facili | c’è anche Edoardo De Laurentiis | le intercettazioni

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo Koulibaly, Ghoulam, Callejonde, figlio del patron del Napoli Calcio, sembrerebbe coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli sulle cosiddette “”. Il figlio di Aurelio de Lauretiins, che nella SSC Napoli ricopre la carica di vicepresidente, non è indagato ma viene intercettata dagli investigatori una sua conversazione in cui, parlando con il titolare di una scuola vi guida, (lui invece al centro dell’indagine del pm Cristina Curatoli e del procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli) riceve da quest’ultimo indicazioni su come evitare la decurtazione di punti dalla patente a causa di una multa.desceglie invece di ...

