Omicidio di don Roberto, l’arrestato cambia versione: “Non sono stato io” (Di giovedì 17 settembre 2020) Ridha Mahmoudi, il 53ennne tunisino, dichiaratosi inizialmente colpevole della morte di don Roberto Malgesini, ha cambiato completamente versione davanti al gip. Convalidato l’arresto per Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Mahmoudi Ridha, il tunisino di 53 anni, arrestato per l’Omicidio di don Roberto Malgesini, il sacerdote di 51 anni ucciso a coltellate martedì mattina a Como, in … L'articolo Omicidio di don Roberto, l’arrestato cambia versione: “Non sono stato io” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Ridha Mahmoudi, il 53ennne tunisino, dichiaratosi inizialmente colpevole della morte di donMalgesini, hato completamentedavanti al gip. Convalidato l’arresto pervolontario aggravato dalla premeditazione. Mahmoudi Ridha, il tunisino di 53 anni, arreper l’di donMalgesini, il sacerdote di 51 anni ucciso a coltellate martedì mattina a Como, in … L'articolodi don, l’arre: “Nonio” proviene da www.meteoweek.com.

LucaBizzarri : @massimo_limonta Era in Italia dal 1993. Ho come l’impressione che l’unico che amasse veramente e si occupasse vera… - matteosalvinimi : In memoria di don Pino Puglisi, sacerdote eroico, martire della Chiesa, assassinato il 15 settembre di 27 anni fa d… - senborgonzoni : ?? Ucciso a coltellate da un immigrato senzatetto: morto don Roberto, era «il prete degli ultimi» Ucciso a coltellat… - corinnandreatta : RT @LaVeritaWeb: Francesco fa propria la versione di Caritas e diocesi e attribuisce l'omicidio di don Roberto Malgesini a una «persona mal… - valemathis : RT @durezzadelviver: L'omicidio di don Roberto a Como è a pag. 18 del @Corriere cartaceo. Sulla homepage di @repubblica è in fondo, molto… -