Napoli, Malcuit andrà via per colpa di…Hysaj! I dettagli (Di giovedì 17 settembre 2020) Malcuit, difensore francese del Napoli, è destinato a partire: in troppi sull’out destro Il rinnovo per Elseind Hysaj è pronto. La permanenza dell’albanese significherebbe prendere … L'articolo Napoli, Malcuit andrà via per colpa di…Hysaj! I dettagli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 settembre 2020), difensore francese del, è destinato a partire: in troppi sull’out destro Il rinnovo per Elseind Hysaj è pronto. La permanenza dell’albanese significherebbe prendere … L'articoloandrà via perdi…Hysaj! Iproviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA - NAPOLI: UNA CONFERMA ED UNA CESSIONE! ECCO CHI SALUTERA' LA SQUADRA E GATTUSO > - news24_napoli : Napoli, con il rinnovo di Hysaj andrà via Malcuit. Ma ad una sola… - sportli26181512 : Napoli, con il rinnovo di Hysaj andrà via Malcuit. Ma ad una sola condizione...: Elseind Hysaj è pronto per rinnova… - cn1926it : #Ghoulam, si complica la pista #Wolverhampton: può restare a #Napoli. #Malcuit via in prestito - davide_luise : Il #Napoli non interverrà sui terzini. Da capire solo se uno tra #Malcuit o #Ghoulam partirà o resteranno giocandos… -