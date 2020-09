Mafia, operazione tra Catania, Milano e Lecce: in manette 21 persone (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato 21 persone tra la provincia etnea e quelle di Milano e Lecce. Sono indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta I carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato 21tra la provincia etnea e quelle di. Sono indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, ...

MediasetTgcom24 : Mafia, operazione tra Catania, Milano e Lecce: in manette 21 persone #cronacacatania - MilanForever81 : RT @MediasetTgcom24: Mafia, operazione tra Catania, Milano e Lecce: in manette 21 persone #cronacacatania - cristia_urbano : RT @MediasetTgcom24: Mafia, operazione tra Catania, Milano e Lecce: in manette 21 persone #cronacacatania - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Mafia, operazione tra Catania, Milano e Lecce: in manette 21 persone #cronacacatania - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Mafia, maxi operazione tra Catania, Milano e Lecce: 21 arresti -