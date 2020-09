Istituto Belli-Col di Lana, Usr: criticità risolte (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – L’Ufficio scolastico regionale del Lazio e’ intervenuto per risolvere le problematiche dell’Istituto ‘Belli-Col di Lana’ di Roma, dove questa mattina un gruppo di genitori aveva organizzato un sit in di protesta per denunciare l’assenza di organizzazione in vista della ripresa delle lezioni. “Nessun problema con gli spazi, per i quali era stata trovata una soluzione prima dell’apertura- scrive l’Usr- Quanto alle nomine dei supplenti, l’Ufficio ha riscontrato difficolta’ da parte dell’Istituto nell’esecuzione della procedura, e’ per questo intervenuto collaborando questa mattina con la scuola che ha cosi’ potuto convocare tutti i supplenti. L’Ufficio scolastico regionale rimane a fianco di tutte le scuole, per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – L’Ufficio scolastico regionale del Lazio e’ intervenuto per risolvere le problematiche dell’-Col di’ di Roma, dove questa mattina un gruppo di genitori aveva organizzato un sit in di protesta per denunciare l’assenza di organizzazione in vista della ripresa delle lezioni. “Nessun problema con gli spazi, per i quali era stata trovata una soluzione prima dell’apertura- scrive l’Usr- Quanto alle nomine dei supplenti, l’Ufficio ha riscontrato difficolta’ da parte dell’nell’esecuzione della procedura, e’ per questo intervenuto collaborando questa mattina con la scuola che ha cosi’ potuto convocare tutti i supplenti. L’Ufficio scolastico regionale rimane a fianco di tutte le scuole, per ...

