Hell Raton, ecco chi è il nome a sorpresa di X Factor 2020: “Quando sono arrivato speravo di non stare sul caz*o a Mika ma la realtà è un’altra” (Di giovedì 17 settembre 2020) Anche se al pubblico televisivo è sconosciuto, dietro le quinte del mondo rap è uno dei professionisti più stimati. Hell Raton (vero nome Manuel Zappadu, ndr) è stato il nome a sorpresa della giuria di “X Factor”. La scelta della produzione è caduta su di lui per le sue attività dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013 con Salmo, di cui è CEO e direttore creativo, e anche per la produzione artistica degli artisti Me Next, agenzia di management, promotore anche di vari progetti benefici come “Machete Aid”, la maRatona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. Teso per il debutto a “X ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Anche se al pubblico televisivo è sconosciuto, dietro le quinte del mondo rap è uno dei professionisti più stimati.(veroManuel Zappadu, ndr) è stato ildella giuria di “X”. La scelta della produzione è caduta su di lui per le sue attività dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013 con Salmo, di cui è CEO e direttore creativo, e anche per la produzione artistica degli artisti Me Next, agenzia di management, promotore anche di vari progetti benefici come “Machete Aid”, la maa a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. Teso per il debutto a “X ...

team_world : Al via questa sera la nuova edizione di X FACTOR ITALIA con Mika, Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli al banco dei gi… - Notiziedi_it : Chi è Hell Raton? Età, vero nome, canzoni, X Factor, Twitch e Instagram - Noovyis : (Hell Raton, ecco chi è il nome a sorpresa di X Factor 2020: “Quando sono arrivato speravo di non stare sul caz*o a… - FQMagazineit : Hell Raton, ecco chi è il nome a sorpresa di X Factor 2020: “Quando sono arrivato speravo di non stare sul caz*o a… - Grilli15 : RT @SkyItalia: Torna la musica di X Factor! Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e Alessandro Cattelan ti aspettano questa sera su Sky. #… -