Giugliano | presentata lista dell’Udc con la figlia di Aldo Moro | “No al referendum | non possono distruggere senza un’idea”

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano presentata

Teleclubitalia.it

. Ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina ma le sue parole non hanno convinto i carabinieri chiamati a indagare. I dubbi degli investigatori provengono dai precedenti di Salvatore Milano, ...Alla domanda «Quando riapre la scuola in Campania?», sabato scorso il presidente della regione Vincenzo De Luca (in corsa per la rielezione) aveva risposto: «Oggi no, il 24 settembre non so» e poi via ...Ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina. Il suo racconto però non ha convinto i carabinieri chiamati a indagare. I dubbi degli investigatori provengono dai precedenti di Salvatore Milano, ...