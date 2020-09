GF Vip, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio sulla scelta di non entrare nella casa (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il colpo di scena del suo mancato ingresso nella casa del GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e parla direttamente ai fan attraverso una delle sue Instagram Stories. Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: il messaggio Sono passate poche ore dal mancato ingresso di Elisabetta Gregoraci tra le mura del Grande Fratello Vip, e la sua assenza, dopo mesi di fermento e curiosità, si è tradotta in un colpo di scena che fa molto rumore. Sullo sfondo, l’immancabile interrogativo su quale sia la causa di questo inaspettato cambio di rotta, tra chi sostiene che la showgirl si sia sottoposta a tampone per il Coronavirus e debba attenderne l’esito (come riporta Dagospia) e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il colpo di scena del suo mancato ingressodel GF Vip 5,ile parla direttamente ai fan attraverso una delle sue Instagram Stories.al Grande Fratello Vip: il messaggio Sono passate poche ore dal mancato ingresso ditra le mura del Grande Fratello Vip, e la sua assenza, dopo mesi di fermento e curiosità, si è tradotta in un colpo di scena che fa molto rumore. Sullo sfondo, l’immancabile interrogativo su quale sia la causa di questo inaspettato cambio di rotta, tra chi sostiene che la showgirl si sia sottoposta a tampone per il Coronavirus e debba attenderne l’esito (come riporta Dagospia) e ...

Gresy73 : RT @fanpage: #gfvip2020 Gregoraci non è entrata perché in attesa del terzo tampone - zazoomblog : GF Vip Elisabetta Gregoraci slitta l’entrata nella casa - #Elisabetta #Gregoraci #slitta - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci salta l’ingresso al GF Vip per motivi personali - infoitcultura : Grande Fratello Vip, mistero Elisabetta Gregoraci: non entra nella casa - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci al Gf Vip, quando entra nella casa? Ecco il motivo del rinvio della sua entrata -