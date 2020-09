Focolaio Covid Polignano, salgono a 90 i cittadini positivi: 4 ricoverati in ospedale (Di giovedì 17 settembre 2020) Focolaio Covid Polignano, i contagiati salgono a 168. Vertice Emiliano-Vitto: 'Situazione non preoccupante' 14 settembre 2020 salgono a 90 i cittadini polignanesi positivi al Covid nell'ambito del ... Leggi su baritoday (Di giovedì 17 settembre 2020), i contagiatia 168. Vertice Emiliano-Vitto: 'Situazione non preoccupante' 14 settembre 2020a 90 ipolignanesialnell'ambito del ...

CostanzaSperan1 : RT @ASampierdarena: Francesco Battistini, consigliere regionale spezzino: 'La verità è che non c'è alcuna evidenza che a portare il #COVID… - PieroCastellano : RT @ASampierdarena: Francesco Battistini, consigliere regionale spezzino: 'La verità è che non c'è alcuna evidenza che a portare il #COVID… - maxgreco : RT @ASampierdarena: Francesco Battistini, consigliere regionale spezzino: 'La verità è che non c'è alcuna evidenza che a portare il #COVID… - GiusPecoraro : RT @ASampierdarena: Francesco Battistini, consigliere regionale spezzino: 'La verità è che non c'è alcuna evidenza che a portare il #COVID… - Francesco_Riz : RT @ASampierdarena: Francesco Battistini, consigliere regionale spezzino: 'La verità è che non c'è alcuna evidenza che a portare il #COVID… -