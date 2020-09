Florida | no mask sfilano in un supermercato | “Toglietevi la mascherina!”

(Di giovedì 17 settembre 2020) I nostri lettori ci segnalano il video di un gruppo di nocheall’interno di uninvitando tutti i presenti a sfilarsi di dosso la mascherina. Il video compare sul profilo di una utente contraria alle misure di contenimento della pandemia ed è ripresa da tanti altri profili che vedono nel gesto dei ragazzi ripresi un modello da imitare. L’antiCristina Gomez in prima linea Il video è arrivato all’attenzione dei media internazionali. Huffington Post, per esempio, scrive che a organizzare la protesta è stata Cristina Gomez, come dimostra un video in diretta sul suo profilo Facebook registrato proprio durante quello che lei stessa chiama flash mob. Le magliette “Make America Great Again” a sostegno di ...

Sono entrati in un negozio Target e hanno messo in scena un vero e proprio flash mob contro l'uso della mascherina. I fatti si sono verificati in Florida dove alcuni manifestanti sono entrati nel nego ...Avviene in Florida, negli Stati Uniti: un gruppo di “no mask” entra in un supermercato. Tolte le maschere, iniziano a correre e gridare slogan per i corridoi. Un gruppo di persone entrano in un superm ...