Erdogan lascia (per ora) le acque contese con la Grecia, ma la sua non è una resa (Di giovedì 17 settembre 2020) Il passo indietro della Turchia nella sua disputa con la Grecia nel Mediterraneo orientale potrebbe essere una tattica per evitare le sanzioni minacciate dall'Unione europea, invece che il segno di un'autentica disponibilità ad allentare la tensione.La Marina turca infatti, domenica 13 settembre, con mossa inaspettata, ha ritirato, nel porto di Antalya, la sua nave da ricerca Oruç Reis, e due navi da guerra che l'accompagnavano, dalle acque contese con la Grecia a sud dell'isola di Kastellorizo, dove da più di un mese ha scandagliato un'area di circa 3.500 chilometri quadrati per la ricerca di risorse di idrocarburi.Secondo un NAVTEX (avviso di navigazione) lanciato dalla Turchia all'inizio di questo mese, la Oruç Reis avrebbe dovuto continuare le sue ...

