Daydreamer cancellata | la soap opera di Canale 5 si ferma

(Di giovedì 17 settembre 2020) Brutte notizie per i fan di: ladai palinsesti Laturca purtroppo ha avuto un improvviso stop e i fan sembrano davvero arrabbiate. La rete ammiraglia ha cercato in tutti i modi di accontentare gli appassionati di Can e Demet ma a quanto pare ha dovuto prendere una drastica decisione. Dopo aver vissuto continui cambi di programmazione, Mediaset sembra aver preso la sua decisione finale! Scopriamo infatti dai palinsesti diffusi martedì 15 settembre 2020 che su5 non ci sarà più spazio per la programmazione della! Dopo la puntata programmata per sabato 19 settembre, la guida tv Mediaset non riporta più alcun appuntamento, perchè? Ciò significa che a partire da domenica 20 ...

Daydreamer, le nuove puntate non più in onda di domenica. Can Yaman e Daydreamer cambiano nuovamente la loro collocazione televisiva. Cambia di nuovo la programmazione della soap opera DayDreamer che ...Domenica 20 settembre, Daydreamer non andrà in onda. La Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir tornerà il weekend successivo su Canale 5 o è prossima alla chiusura?Per gli appassionati della serie turca Daydreamer si preannuncia un brutta sorpresa. Dopo la puntata di sabato 19 settembre non risultano in programmazione altri appuntamenti e sul web si vocifera di ...