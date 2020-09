Covid, chi mangia spesso al ristorante rischia di più: i risultati di uno studio statunitense (Di giovedì 17 settembre 2020) il desiderio e la voglia di tornare alla cosiddetta normalità è forte, ma il rischio di contrarre il è ancora presente. Uno studio americano, rivela quali siano le situazioni in cui si rischia di più. ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) il desiderio e la voglia di tornare alla cosiddetta normalità è forte, ma il rischio di contrarre il è ancora presente. Unoamericano, rivela quali siano le situazioni in cui sidi più. ...

HuffPostItalia : Chi rifiuta di indossare la mascherina scaverà tombe per le vittime del Covid in Giava Orientale - SkyTG24 : Indonesia, chi non indossa la mascherina costretto a scavare le tombe per i morti di Covid - marcofurfaro : In Toscana, la candidata della Lega Nord ha messo nelle sue liste un fascista dichiarato, di Forza Nuova. Uno che n… - Pirichello : I viaggi ai tempi del Covid sono offrire l’igenizzante a chi ti ha aiutato con le valigie - leopadanofe : RT @HuffPostItalia: 'Chi indossa occhiali da vista potrebbe correre rischio inferiore di contrarre il Covid' -