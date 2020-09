Calhanoglu: “Con Ibra abbiamo un grande feeling, spero di continuare così” (Di giovedì 17 settembre 2020) Hakan Calhanoglu, al termine di Shamrock Rovers-Milan di Europa League ha parlato ai microfoni di MilanTV: “Siamo tutti contenti e rispettiamo tutte le squadre, il Rovers è una squadra con qualità. Ci siamo preparati bene lavorando forte, sono contento. Sapevamo che sarebbe stato difficile, sono fisicamente forti. abbiamo giocato bene dall’inizio fino alla fine. spero di continuare così, io e Ibra abbiamo grande feeling insieme anche grazie anche alla squadra”. Foto: twitter personale L'articolo Calhanoglu: “Con Ibra abbiamo un grande feeling, spero di continuare così” proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Hakan, al termine di Shamrock Rovers-Milan di Europa League ha parlato ai microfoni di MilanTV: “Siamo tutti contenti e rispettiamo tutte le squadre, il Rovers è una squadra con qualità. Ci siamo preparati bene lavorando forte, sono contento. Sapevamo che sarebbe stato difficile, sono fisicamente forti.giocato bene dall’inizio fino alla fine.dicosì, io einsieme anche grazie anche alla squadra”. Foto: twitter personale L'articolo: “Conundicosì” proviene ...

