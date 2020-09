Calciomercato serie B, testa a testa tra Lecce e Monza per Ciano (Di giovedì 17 settembre 2020) . L’attaccante del Frosinone ha una clausola da 2 milioni Camillo Ciano è il nome al centro del mercato in serie B. L’attaccante del Frosinone – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – piace sia a Monza che a Lecce, ma c’è una clausola con cui bisogna fare i conti. CLAUSOLA – Per avere il calciatore dei ciociari i due club dovranno sborsare i due milioni di euro della clausola rescissoria. Sarà una lotta a due, ma i brianzoli hanno intenzione anche di virare su Mancosu. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) . L’attaccante del Frosinone ha una clausola da 2 milioni Camilloè il nome al centro del mercato inB. L’attaccante del Frosinone – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – piace sia ache a, ma c’è una clausola con cui bisogna fare i conti. CLAUSOLA – Per avere il calciatore dei ciociari i due club dovranno sborsare i due milioni di euro della clausola rescissoria. Sarà una lotta a due, ma i brianzoli hanno intenzione anche di virare su Mancosu. Leggi su Calcionews24.com

