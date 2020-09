Calciomercato Juventus, Alex Sandro pronto a partire: c’è l’offerta (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus sta correndo a ritmi sfrenati, sia in entrata che in uscita. Il rebus del valzer degli attaccanti sarebbe ancora tutto da sciogliere, e a soli tre giorni dalla partita con la Sampdoria i bianconeri non hanno ancora una prima punta. In queste ore si starebbe ulteriormente stravolgendo lo scenario, infatti Luis Suarez è atterrato a Perugia, dove sosterrà l’esame per il doppio passaporto. Ma non solo in attacco lo scenario è in evoluzione, anche nel reparto terzini ci sarebbe la possibilità di vedere qualche spostamento. L’accordo che avrebbe portato De Sciglio alla Roma sarebbe ancora in stallo, poichè i giallorossi avrebbero avuto complicazioni per il passaggio di Karsdorp al Genoa. Sullo sfondo potrebbe aprirsi, però, una pista in uscita per Alex ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ildellasta correndo a ritmi sfrenati, sia in entrata che in uscita. Il rebus del valzer degli attaccanti sarebbe ancora tutto da sciogliere, e a soli tre giorni dalla partita con la Sampdoria i bianconeri non hanno ancora una prima punta. In queste ore si starebbe ulteriormente stravolgendo lo scenario, infatti Luis Suarez è atterrato a Perugia, dove sosterrà l’esame per il doppio passaporto. Ma non solo in attacco lo scenario è in evoluzione, anche nel reparto terzini ci sarebbe la possibilità di vedere qualche spostamento. L’accordo che avrebbe portato De Sciglio alla Roma sarebbe ancora in stallo, poichè i giallorossi avrebbero avuto complicazioni per il passaggio di Karsdorp al Genoa. Sullo sfondo potrebbe aprirsi, però, una pista in uscita per...

