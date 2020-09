Briatore sul Covid in Sardegna fa la”vittima” | è un attacco ai ricchi e alle discoteche di destra

(Di giovedì 17 settembre 2020) In un’intervista al “Corriere” l’imprenditore Flavio, guarito dal Coronavirus, ha commentato il “caso” di quest’estate, con l’isola piena di focolai, definendolo “unmediatico e politico”. L’ex manager della F1 ha confidato di aver patito la solitudine e l’impossibilità di vedere suo figlio. Non intende chiedere scusa, Flavio, come invece avrebbero suggerito molti da più parti. “A chi? Perché? Perché dò lavoro? Dovrebbe essere il governoArticolo completo:sulinfa la”vittima”: è unai...

Adnkronos : #Briatore: 'Sono stato male 2 giorni, niente isteria sul #Covid' - di_di_mo : a pensar male si fa peccato, ma pare una mossa abile per controbattere alle eventuali contestazioni di inosservanza… - old_marlet : @andrea_pecchia .E le vecchie rotonde sul mare Dove le colloca #Briatore? - moradisera : @Briatore @nonelarena La sua dichiarazione sul covid, che è stato peggio quando ha avuto una polmonite... Beh ha av… - Lorenzalori2 : @bravimabasta Briatore ha appena certificato l'ultimo studio sul Covid , il virus provoca danni neurologici! -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore sul

Un'intervista pirotecnica, quella concessa da Flavio Briatore al Corriere della Sera. Mister Billionaire torna a difendersi dalle accuse di chi ha puntato il dito per le sue parole sul coronavirus, lo ...Non ci sta Flavio Briatore che mentre si trovava in ospedale ricoverato, al San Raffaele di Milano, anche per essere risultato positivo al Coronavirus, appena una settimana prima dell’esito positivo a ...Pubblicata la classifica dei top 15 influencer del mese di agosto, a cura di Primaonline, che vede fra i protagonisti social dell'estate i Ferragnez, Diletta Leotta e ...