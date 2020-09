Bono degli U2: “un nostro brano sarà sul chip NEURALINK di Elon Musk come ricordo precaricato” (Di giovedì 17 settembre 2020) SAN FRANCISCO – Elon Musk ha recentemente annunciato che la sua nuova startup NEURALINK sarà effettivamente in grado di dotare gli umani di un chip cerebrale aggiuntivo che sarà già precaricato con i ricordi dell’ultimo brano prodotto dagli U2. Questa informazione è stata confermata da diverse fonti ” estremamente turbate da questa scelta ” . “Avevamo bisogno di un album iniziale in modo che le persone potessero vedere come funziona il chip, e gli U2 sono davvero eccitanti per noi. So che l’ultima volta che hanno provato qualcosa del genere la gente si è infuriata, ma è solo perché le persone odiano Apple invece mi amano “, ha detto ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 17 settembre 2020) SAN FRANCISCO –ha recentemente annunciato che la sua nuova startupsarà effettivamente in grado di dotare gli umani di uncerebrale aggiuntivo che sarà già precaricato con i ricordi dell’ultimoprodotto dagli U2. Questa informazione è stata confermata da diverse fonti ” estremamente turbate da questa scelta ” . “Avevamo bisogno di un album iniziale in modo che le persone potessero vederefunziona il, e gli U2 sono davvero eccitanti per noi. So che l’ultima volta che hanno provato qualcosa del genere la gente si è infuriata, ma è solo perché le persone odiano Apple invece mi amano “, ha detto ...

DatabaseItalia : Elon Musk ha recentemente annunciato che la sua nuova startup Neuralink sarà effettivamente in grado di dotare gli… - Serena57891118 : RT @ildelfinogiulio: che quella dell’attività pro bono era una scusa per licenziarmi: sono degli omofobi di merda, mi hanno licenziato perc… - MeKattivissimo : RT @ildelfinogiulio: che quella dell’attività pro bono era una scusa per licenziarmi: sono degli omofobi di merda, mi hanno licenziato perc… - nickomescudi : Bono degli U2? - Venuss_who : @mcuobsel @todmoode Secondo me “the once and future queen” è uno degli episodi in cui arthur è più bono in assoluto… -

Ultime Notizie dalla rete : Bono degli Bono degli U2 | “il nostro ultimo brano non sarà su Spotify ma sul chip NEURALINK di Elon Musk come ricordo precaricato” Zazoom Blog Rifilastrocche in cielo e in terra

“I miei genitori mi hanno regalato la musicassetta delle Filastrocche in Cielo e in Terra di Gianni Rodari verso la metà degli anni ’80. Ero piccolo, ma i libri del poeta e scrittore di Omegna li cono ...

Roma International Buskers Festival: la rassegna degli artisti di strada

Il programma del Roma International Busker Festival in programma dal 18 al 20 settembre 2020. I buskers sono gli artisti di strada, giocolieri, circensi, cantautori, tutti coloro che si esibiscono sen ...

Antonio Scurati e “M. L’uomo della Provvidenza”: nella tana del Duce malato

L’incipit del romanzo, il secondo volume della saga dedicata alla storia di Benito Mussolini, introduce il lettore nella dimora del più sorprendente leader politico dell’epoca Roma, 15 febbraio 1925 L ...

“I miei genitori mi hanno regalato la musicassetta delle Filastrocche in Cielo e in Terra di Gianni Rodari verso la metà degli anni ’80. Ero piccolo, ma i libri del poeta e scrittore di Omegna li cono ...Il programma del Roma International Busker Festival in programma dal 18 al 20 settembre 2020. I buskers sono gli artisti di strada, giocolieri, circensi, cantautori, tutti coloro che si esibiscono sen ...L’incipit del romanzo, il secondo volume della saga dedicata alla storia di Benito Mussolini, introduce il lettore nella dimora del più sorprendente leader politico dell’epoca Roma, 15 febbraio 1925 L ...