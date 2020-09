Accusato di abusi sessuali in ospedale da due pazienti: interdetto senologo del Pascale di Napoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Avrebbe costretto più volte due pazienti a subire abusi sessuali: è l’accusa che la Procura di Napoli e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura partenopea contestano a un medico del Day Surgery Senologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”, a cui oggi gli agenti del commissariato Arenella hanno notificato una interdizione dalla professione di medici della durata di 12 mesi.La misura cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del dottore Raffaele Tortoriello, che svolge la sua attività anche nella sanità privata.Si legge su Fanpage.it:Raggiunto telefonicamente da Fanpage.it, il dottor Tortoriello, respingendo le accuse, ha detto di aver saputo del procedimento a suo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Avrebbe costretto più volte duea subire: è l’accusa che la Procura die gli investigatori della Squadra Mobile della Questura partenopea contestano a un medico del Day Surgery Senologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione”, a cui oggi gli agenti del commissariato Arenella hanno notificato una interdizione dalla professione di medici della durata di 12 mesi.La misura cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale di, nei confronti del dottore Raffaele Tortoriello, che svolge la sua attività anche nella sanità privata.Si legge su Fanpage.it:Raggiunto telefonicamente da Fanpage.it, il dottor Tortoriello, respingendo le accuse, ha detto di aver saputo del procedimento a suo ...

