Von der Leyen | “E’ il momento per l' Europa per allontanarsi da questa fragilità”

Roma, 16 set 12:29 - (Agenzia Nova) - Il 37 per cento del Recovery fund sarà investito per lo sviluppo green. Quello di Ursula von der Leyen "non è solo un impegno mantenuto, è una svolta storica". Lo ...(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l'Europa c'è per prot ...MILANO - "Gli europei vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momen ...