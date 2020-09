Usa | la Fed lascia i tassi invariati Vicino a zero fino al 2023

infoiteconomia : Nel giorno della FED gli Usa partono fiduciosi - infoiteconomia : Borsa Usa: indici sopra la parità in attesa della Fed - Finanza e Borsa - aureaoperatore1 : L'oro continua a utilizzare il supporto di tendenza per spingere verso l'alto. La riunione del FOMC potrebbe vedere… - InvestireB : #Dollaro #USA: con la #FED accomodante meglio #azioni e #oro | - ProiezioniDB : Nel giorno della FED gli Usa partono fiduciosi - -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Fed

(Reuters) - I principali indici di Wall Street sono in rialzo, in un contesto in cui gli investitori sperano che la Federal Reserve decida di mantenere i tassi di interesse a livelli molto bassi per u ...La Fed americana ha rivisto questa sera al rialzo le stime sul pil Usa del 2020. mentre a giugno, a causa del Covid, la banca centrale prevedeva un crollo del 6,5% ora quel dato è stato corretto al -3 ...(Teleborsa) - La Federal Reserve non prevede di alzare i tassi di interesse almeno fino al 2023, fino a quando non sarà raggiunta la massima occupazione. E nelle previsioni economiche aggiornate a seg ...