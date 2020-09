Torino Valdocco vivibile per un futuro a prova di clima

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un progetto costruito tenendo ben presenti le linee guida del Piano di Resilienzatica, il documento recentemente apto che raccoglie le strategie chedovrà attuare per garantire la qualità della vita e dei servizi a fronte degli scenaritici futuri. ‘, per undi’ presentato ai consiglieri e ai cittadini della Circoscrizione 7, contiene in sé una valenza dimostrativa indicando come poter intervenire per adattare il tessuto urbano riducendo le pavimentazioni impermeabili e valorizzando i servizi ecosistemici del suolo naturale e dell’infrastruttura verde. Al centro della risistemazione sta proprio il verde con la sua capacità di ...