Temptation Island 8: riassunto prima puntata (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri 16 Settembre 2020 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island 8, ricca di emozioni, le sei coppie hanno iniziato il loro viaggio nei sentimenti. La conduttrice è Alessia Marcuzzi, una conduttrice perfetta per questo reality, sempre attenta a capire le emozioni dei concorrenti. Già in questa prima puntata ci sono state delle confessioni molto forti da parte di alcuni fidanzati, e le lacrime hanno sgorgato il viso delle fidanzate. Leggi anche: Temptation Island 8 – Le nuove coppie Temptation Island 8: due coppie già in crisi La prima coppia che ha riscontrato una profonda crisi è quella formata da Carlotta e Nello, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri 16 Settembre 2020 è andata in onda su Canale 5 ladi8, ricca di emozioni, le sei coppie hanno iniziato il loro viaggio nei sentimenti. La conduttrice è Alessia Marcuzzi, una conduttrice perfetta per questo reality, sempre attenta a capire le emozioni dei concorrenti. Già in questaci sono state delle confessioni molto forti da parte di alcuni fidanzati, e le lacrime hanno sgorgato il viso delle fidanzate. Leggi anche:8 – Le nuove coppie8: due coppie già in crisi Lacoppia che ha riscontrato una profonda crisi è quella formata da Carlotta e Nello, ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - QuiMediaset_it : Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio: al via in prima serata su… - sinceottanta4 : @TheNewLuca @Ri_Ghetto Temptation island lo guardi per fartici due risate. È quello che è. Il pubblico di Striscia… - CironeRosa : non ho capito cosa si intenda con “temptation island: mai successo prima”. Cosa mi sono persa? #TemptationIsland - Cynt_mills : @Iperborea_ Ti anticipo già che ti incazzerai con Davide. Pazzo e pericoloso mai visto a temptation Island ???? -