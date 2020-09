Sala dice che quello che facciamo “non è smart working” e che è preoccupato per il futuro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Qualche mese fa una sua frase: “Basta smart working è giunto il momento di tornare a lavorare” aveva suscitato un vespaio di polemiche che non si sono ancora sopite. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, lamentava del crescente svuotamento della città meneghina come effetto del lockdown con le prevedibili ripercussioni economiche che questa dinamica comporta. Per Sala sarebbero stati molti i lavoratori che si sarebbero trovati senza lavoro al termine di questo periodo di pandemia e di allontanamento dagli uffici. Ora il primo cittadino milanese ha deciso di ritornare sull’argomento, ma le sue parole verso il cosiddetto “smart working” non sono, ancora una volta, concilianti, né entusiaste. «Non voglio tornare su quella frase che è stata un po’ infelice. ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Qualche mese fa una sua frase: “Bastaworking è giunto il momento di tornare a lavorare” aveva suscitato un vespaio di polemiche che non si sono ancora sopite. Giuseppe, sindaco di Milano, lamentava del crescente svuotamento della città meneghina come effetto del lockdown con le prevedibili ripercussioni economiche che questa dinamica comporta. Persarebbero stati molti i lavoratori che si sarebbero trovati senza lavoro al termine di questo periodo di pandemia e di allontanamento dagli uffici. Ora il primo cittadino milanese ha deciso di ritornare sull’argomento, ma le sue parole verso il cosiddetto “working” non sono, ancora una volta, concilianti, né entusiaste. «Non voglio tornare su quella frase che è stata un po’ infelice. ...

