Renzi a Salerno scherza su De Luca e “frullino” (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Ma la fidanzata l’ha lasciato poi a frullino?”: è un Renzi pronto a fare da spalla al presidente uscente Vincenzo De Luca anche sul lato comico oltre che politico quello che oggi pomeriggio a Salerno è venuto a tirare l’ultima volta prima della chiusura della campana elettorale ai candidati alle Regionali di Italia Viva in provincia di Salerno. Riconoscendo Il logo dell’emittente televisiva sulla quale Il presidente della Regione Vincenzo De Luca teneva una rubrica di aggiornamento sulle sue attività, Renzi ha ricordato la battuta dell’ex sindaco di Salerno contro una persona che aveva imbrattato un muro (la scritta era: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ma la fidanzata l’ha lasciato poi a frullino?”: è unpronto a fare da spalla al presidente uscente Vincenzo Deanche sul lato comico oltre che politico quello che oggi pomeriggio aè venuto a tirare l’ultima volta prima della chiusura della campana elettorale ai candidati alle Regionali di Italia Viva in provincia di. Riconoscendo Il logo dell’emittente televisiva sulla quale Il presidente della Regione Vincenzo Deteneva una rubrica di aggiornamento sulle sue attività,ha ricordato la battuta dell’ex sindaco dicontro una persona che aveva imbrattato un muro (la scritta era: ...

