Psg nella bufera: sconfitte, voci su Mbappé e Neymar... (Di mercoledì 16 settembre 2020) il giorno del giudizio, in casa del Psg. In campo e fuori. L'allenatore Tuchel si gioca un bel po' di credibilità con il Metz, dopo tre sconfitte consecutive, mentre Neymar fa i conti con una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) il giorno del giudizio, in casa del Psg. In campo e fuori. L'allenatore Tuchel si gioca un bel po' di credibilità con il Metz, dopo treconsecutive, mentrefa i conti con una ...

cleanick : Nella scala di dolori i brufoli minuscoli vicino alle labbra dietro solo la cessione di Thiago Motta al psg - FANTASYTEAM4 : Stasera Paris Saint Germain vs Metz! Il PSG dopo le prime 2 giornate di Ligue 1 è incredibilmente a 0 punti, compl… - Budijonsen : @gianlux881 @Florenzi Titolare nella Nazionale e nel PSG, vice campione. - Ago_Andrea : Il @PSG_inside è nei guai ?? Non è colpa delle sconfitte nelle prime due giornate di Ligue 1. Centrano #Neymar e K… - GiorgioGigante : @Sardanapalooo Ma anche se fosse, non è che siccome lo hanno cercato Barcellona e Psg, il giocatore sia forte. Sai… -