Psg: due giornate di squalifica a Neymar e sei a Kurzawa dopo i rossi contro il Marsiglia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Due giornate di squalifica per Neymar, addirittura sei ai danni di Kurzawa. E poi, tre per Amavi, due per Paredes e un’indagine per razzismo nei confronto di Alvaro Gonzalez. E’ questo quanto deciso dalla commissione disciplinare della Ligue 1 per quanto accaduto domenica scorsa tra Psg e Marsiglia, partita in cui si sono verificate cinque espulsioni, risse e una situazione davvero esplosiva. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Duediper, addirittura sei ai danni di. E poi, tre per Amavi, due per Paredes e un’indagine per razzismo nei confronto di Alvaro Gonzalez. E’ questo quanto deciso dalla commissione disciplinare della Ligue 1 per quanto accaduto domenica scorsa tra Psg e, partita in cui si sono verificate cinque espulsioni, risse e una situazione davvero esplosiva.

