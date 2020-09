Pinamonti-Inter: è arrivato Raiola in sede (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ecco l’arrivo di Raiola nella sede dell’Inter per discutere il ritorno di Pinamonti GUARDA IL VIDEO L'articolo Pinamonti-Inter: è arrivato Raiola in sede proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ecco l’arrivo dinelladell’per discutere il ritorno diGUARDA IL VIDEO L'articolo: èinproviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla : #Pinamonti: base d’intesa tra #Genoa e #Inter per il ritorno in nerazzurro. Poi l’#Inter deciderà il futuro del gio… - ZZiliani : Ricapitolando: il Genoa compra a 18,5 Pinamonti con la promessa dell’Inter di riprenderselo a 20. Poi l’Inter cambi… - ZZiliani : Ma Preziosi che vende Sturaro a 10,6 e lo ricompra a 18, prende Radu a 8 e lo rivende a 12 per reimbarcare Perin, p… - BellocchiMaria : @FootballAndDre1 fatta per il ritorno di Pinamonti all'Inter, il buon Musmarra dixit - ale43127805 : RT @Kataklinsmann: “Ecco, attenzione, sta uscendo Mino Raiola.” - Mino! Mino! Possiamo dire che Pinamonti è un giocatore dell’Inter? - CHI… -