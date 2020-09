Pennsylvania | morto 12enne segregato in una stanza per anni - Arrestati i genitori

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Chiuso in unaperfino alla sua morte. E' la tragica storia di Maxwell Schollenberger, 12di Annaville in, il cui corpo è stato ritrovato dalla polizia dopo la ...

Gazzetta del Sud

Lasciano morire di fame il figlio imprigionandolo per anni. Maxwell Schollenberger è morto a 12 anni nella sua casa in Pennsylvania, negli Stati Uniti, a causa della grave denutrizione dovuta al fatto ...La triste storia di Maxwell Schollenberger, trovato morto a soli 12 anni nella stanza dove il padre e la compagna lo tenevano rinchiuso da tutta la vita, circondato da feci e rifiuti e senza cibo.