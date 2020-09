Omicidio Vannini, al processo bis accusa chiede 14 anni per famiglia Ciontoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – Condannare Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico a 14 anni per omicidio volontario, per la morte di Marco Vannini. Questa la richiesta di Vincenzo Saveriano, procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, al termine della requisitoria nel processo di appello bis per la morte del 20enne avvenuto nel 2015 a Ladispoli. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – Condannare Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico a 14 anni per omicidio volontario, per la morte di Marco Vannini. Questa la richiesta di Vincenzo Saveriano, procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, al termine della requisitoria nel processo di appello bis per la morte del 20enne avvenuto nel 2015 a Ladispoli.

