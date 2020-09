Milik – Roma, riunione positiva con il padre del giocatore, domani l’agente è atteso a Trigoria (Di mercoledì 16 settembre 2020) Possibile nuova svolta nella complessa e laboriosa trattativa che dovrebbe portare Arkadiusz Milik a vestire la casacca della Roma, dopo che l’accordo di massima tra partenopei e capitolini è stato trovato da qualche giorno. riunione A fermare la trattativa che altrimenti avrebbe già trovato la definizione, è stato lo stesso giocatore che ha atteso fino alla fine un possibile “ritorno di fiamma” da parte della Juventus, club che aveva manifestato interesse mesi or sono, sentimento che si è tuttavia affievolito in tempi più recenti. Nonostante ciò, il calciatore si era detto dubbioso su un trasferimento a Roma, facendo sapere in maniera decisa la propria intenzione di restare fino a fine contratto, ossia nel 2021, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Possibile nuova svolta nella complessa e laboriosa trattativa che dovrebbe portare Arkadiusza vestire la casacca della, dopo che l’accordo di massima tra partenopei e capitolini è stato trovato da qualche giorno.A fermare la trattativa che altrimenti avrebbe già trovato la definizione, è stato lo stessoche hafino alla fine un possibile “ritorno di fiamma” da parte della Juventus, club che aveva manifestato interesse mesi or sono, sentimento che si è tuttavia affievolito in tempi più recenti. Nonostante ciò, il calciatore si era detto dubbioso su un trasferimento a, facendo sapere in maniera decisa la propria intenzione di restare fino a fine contratto, ossia nel 2021, ...

mirkocalemme : ++ L'agente di #Milik, David #Pantak, è ADESSO a #Roma ++ @calciomercatoit - AlfredoPedulla : Una telefonata di #Paratici a #Milik per sbloccare tutto. Gli spiegherà perché la #Juve rinuncia. La #Roma aspetta #Milik. E la #Juve #Dzeko - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - sscalcionapoli1 : Da Roma: “Riunione in corso a casa Milik, c’è anche il papà in collegamento! Ore decisive” - 100x100Napoli : Le ultime sul possibile approdo di #Milik alla #Roma. -