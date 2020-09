In viaggio con 100 ovuli di cocaina, 1,2kg, nascosti nello stomaco da oltre 12 ore: arrestato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Viaggiava a bordo di un autobus, partito dalla Parigi e diretto a Venezia, un 35enne di origini nigeriane arrestato dalla Guardia di Finanza di Torino perché trovato in possesso di oltre cento ovuli ... Leggi su torinotoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Viaggiava a bordo di un autobus, partito dalla Parigi e diretto a Venezia, un 35enne di origini nigerianedalla Guardia di Finanza di Torino perché trovato in possesso dicento...

UlisseRai1 : Abbiamo tutti attraversato mesi durissimi, ma il nostro lavoro non si è mai fermato e finalmente mercoledì… - Tg3web : In arrivo 'Nuda', il nuovo album di Annalisa. Un viaggio introspettivo con quattro collaborazioni di eccezione. #Tg3 - emergenzavvf : Alla scoperta del mestiere più bello del mondo, un viaggio nella memoria per ricordare le grandi emergenze con gli… - armidago68 : @GioGeneSharp 1100 Fiat for ever: in 5 ich n viaggio verso il mare con i bagagli sul portabagagli e la sorellina pi… - emmafrignani : ... E allora, mi rilancio nel #vuoto, ricomincio il mio personale #viaggio dell'eroe, riparto con tenacia accresc… -

Ultime Notizie dalla rete : viaggio con In viaggio con Tullet: laboratori creativi per bambini in piazza Orsi La Gazzetta di Lucca Viaggiare con gli amici animali: la nuova puntata di Non Abbandonarmi!

RADIOGOLD – Vi siete mai chiesti se potete andare dappertutto con i vostri animali? Viaggiare oggi non è così facile se avete il vostro fidato amico al seguito. Oggi “Non abbandonarmi!” è andata dall’ ...

Megaplex Stardust di Tortona: i film in programmazione dal 17 settembre

TORTONA – La programmazione dei film al Megaplex Stardust di Tortona, a partire dal 17 settembre. Per maggiori informazioni visitate il sito. IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE: DA LUNEDI’ A VENERDI ALLE 2 ...

non sbloccare Le priorità: prima le città dove la crisi ora è più forte

Con il Piano nazionale di ripresa e di resilienza ci giochiamo moltissimo del nostro futuro. Veniamo da un ventennio di crescita stentata e da dieci anni di politiche di austerità che hanno ridotto le ...

RADIOGOLD – Vi siete mai chiesti se potete andare dappertutto con i vostri animali? Viaggiare oggi non è così facile se avete il vostro fidato amico al seguito. Oggi “Non abbandonarmi!” è andata dall’ ...TORTONA – La programmazione dei film al Megaplex Stardust di Tortona, a partire dal 17 settembre. Per maggiori informazioni visitate il sito. IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE: DA LUNEDI’ A VENERDI ALLE 2 ...Con il Piano nazionale di ripresa e di resilienza ci giochiamo moltissimo del nostro futuro. Veniamo da un ventennio di crescita stentata e da dieci anni di politiche di austerità che hanno ridotto le ...