GFVIP: incidente ‘ops’ per Patrizia De BlancK: si spoglia davanti a tutti e non sa di essere in diretta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Barbara D’Urso manda in onda un siparietto piccante della contessa De BlancK Tra i tanti concorrenti d questa edizione del Grande Fratello Vip troviamo Patrizia De Blank. La contessa però in poco meno di 24 ore ha già creato scalpore. Troppe parolacce, troppe lamentele. A parlare dei suoi atteggiamenti e di ciò che sta facendo in casa, ci ha pensato Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque mandando in onda la diretta. E, proprio durante la diretta, che la De BlancK si è spogliata completamente, restando senza niente addosso. Improvvisamente il panico, hanno subito cambiato regia ma oramai era troppo tardi: il danno è stato fatto. Patrizia De Blank resta nuda in diretta Ad accorgersi del ‘fattaccio’ ... Leggi su controcopertina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Barbara D’Urso manda in onda un siparietto piccante della contessa DeTra i tanti concorrenti d questa edizione del Grande Fratello Vip troviamoDe Blank. La contessa però in poco meno di 24 ore ha già creato scalpore. Troppe parolacce, troppe lamentele. A parlare dei suoi atteggiamenti e di ciò che sta facendo in casa, ci ha pensato Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque mandando in onda la. E, proprio durante la, che la Desi èta completamente, restando senza niente addosso. Improvvisamente il panico, hanno subito cambiato regia ma oramai era troppo tardi: il danno è stato fatto.De Blank resta nuda inAd accorgersi del ‘fattaccio’ ...

Gf Vip in subbuglio negli ultimi minuti: Tommaso Zorzi farà un altro tampone? Situazione incredibile per l’influencer che inizia a perdere le staffe Il conto alla rovescia è ormai scaduto e ieri sera, ...

La vulcanica contessa Patrizia De Blanck è stata ripresa e mandata in onda completamente svestita a Pomeriggio 5. L’increscioso fatto è avvenuto durante la trasmissione di Barbara D’Urso, mentre la co ...

L’avvio della quinta edizione del GF Vip ci sta riservando non pochi colpi di scena. Dopo l’incidente hot che ha visto protagonista Patrizia De Blanck, ora è Tommaso Zorzi a tenere con il fiato sospes ...

