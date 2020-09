Fortnite e Rocket League insieme per un evento crossover (Di mercoledì 16 settembre 2020) Poche ore fa Psyonix ha annunciato che Rocket League sarà free-to-play su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Per festeggiare l'annuncio Epic ha pubblicato un tweet che rivela l'arrivo di un evento crossover all'interno di Fortnite.L'anno scorso Epic Games ha acquistato lo sviluppatore di Rocket League, Psyonix. Il successo di Rocket League ha rispecchiato quello di Fortnite in molti modi, ma i fan del gioco sono diventati frustrati per le microtransazioni invasive all'interno del primo gioco. Epic Games ha portato la strategia di monetizzazione di Fortnite a Rocket League, che è molto più consumer-friendly rispetto alle microtransazioni orientate ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Poche ore fa Psyonix ha annunciato chesarà free-to-play su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Per festeggiare l'annuncio Epic ha pubblicato un tweet che rivela l'arrivo di unall'interno di.L'anno scorso Epic Games ha acquistato lo sviluppatore di, Psyonix. Il successo diha rispecchiato quello diin molti modi, ma i fan del gioco sono diventati frustrati per le microtransazioni invasive all'interno del primo gioco. Epic Games ha portato la strategia di monetizzazione di, che è molto più consumer-friendly rispetto alle microtransazioni orientate ...

Eurogamer_it : #Fortnite e #RocketLeague insieme per un evento promozionale! - tech_gamingit : Annunciato un evento crossover tra Fortnite e Rocket League con ricompense esclusive! - oOShinobi777Oo : Annunciato un evento crossover tra Fortnite e Rocket League con ricompense esclusive! - Fortnit03262960 : RT @fortnite_leakk: Preparati per Rocket League, che verrà lanciato gratuitamente su Epic Games Store il 23 Settembre! ?? ©?@fortnite_leakk… - BabboNa92463081 : RT @fortnite_leakk: Preparati per Rocket League, che verrà lanciato gratuitamente su Epic Games Store il 23 Settembre! ?? ©?@fortnite_leakk… -

