Fisco, dal 15 ottobre tornano i pignoramenti. Quali beni sono a rischio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con la fine dello stato di emergenza Covid, il 15 ottobre finisce anche la tregua concessa dal Fisco per chi non ha ancora saldato il conto delle cartelle esattoriali. Ciò significa che da quel giorno terminerà il divieto di notifica delle cartelle di pagamento e riprenderanno tutti gli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate-Riscossione. Via libera anche alle ingiunzioni fiscali emesse dagli Enti locali, cioè Regioni e Comuni, sui loro tributi, come il bollo auto, l’Imu o la Tari. Dal momento in cui ci sarà la macchina del Fisco si rimetterà in moto, inizieranno nuovamente anche tutte le attività di riscossione forzosa nei confronti degli inadempienti, che colpiranno i beni del debitore attraverso il sistema dei pignoramenti. Riprenderanno vita ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con la fine dello stato di emergenza Covid, il 15finisce anche la tregua concessa dalper chi non ha ancora saldato il conto delle cartelle esattoriali. Ciò significa che da quel giorno terminerà il divieto di notifica delle cartelle di pagamento e riprenderanno tutti gli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate-Riscossione. Via libera anche alle ingiunzioni fiscali emesse dagli Enti locali, cioè Regioni e Comuni, sui loro tributi, come il bollo auto, l’Imu o la Tari. Dal momento in cui ci sarà la macchina delsi rimetterà in moto, inizieranno nuovamente anche tutte le attività di riscossione forzosa nei confronti degli inadempienti, che colpiranno idel debitore attraverso il sistema dei. Riprenderanno vita ...

