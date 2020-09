Fausto Leali, frase choc al Grande Fratello Vip. Ora rischia la squalifica in tempi record (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo solo un giorno dall’esordio su Canale 5, la nuova edizione del Grande Fratello Vip ha già regalato momenti indimenticabili. La crisi di Patrizia de Blanck, che ha insultato gli autori per via del materasso scomodo e le luci rimaste accese tutta la notte; l’uscita improvvisa di Flavia Vento, preoccupata per la sorte dei suoi cani e il malore di Tommaso Zorzi. Ma c’è stata anche la prima dichiarazione che ha fatto storcere il naso agli spettatori che guardano il reality show condotto da Alfonso Signorini. E così Fausto Leali rischia la squalifica a tempo record. Il cantante ha iniziato con un discorso su Benito Mussolini che potrebbe costargli l’uscita dalla casa già nelle prossime ore. Il cantautore 75enne si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo solo un giorno dall’esordio su Canale 5, la nuova edizione delVip ha già regalato momenti indimenticabili. La crisi di Patrizia de Blanck, che ha insultato gli autori per via del materasso scomodo e le luci rimaste accese tutta la notte; l’uscita improvvisa di Flavia Vento, preoccupata per la sorte dei suoi cani e il malore di Tommaso Zorzi. Ma c’è stata anche la prima dichiarazione che ha fatto storcere il naso agli spettatori che guardano il reality show condotto da Alfonso Signorini. E cosìlaa tempo. Il cantante ha iniziato con un discorso su Benito Mussolini che potrebbe costargli l’uscita dalla casa già nelle prossime ore. Il cantautore 75enne si ...

saverioraimondo : Questo #GFVIP è truccato e lo vince Fausto Leali! - trash_italiano : Secondo gli utenti, poco fa Fausto Leali avrebbe detto: 'se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per… - MatteoFreschini : Fausto Leali e l'equilibrista di welcome to favelas sono la stessa persona. (Quel signore che si aggira per Milano… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Difende Mussolini. Bufera Fausto Leali al GfVip #faustoleali #benitomussolini #gfvip - savarese46 : Fausto Leali, frase choc su Mussolini al Grande Fratello Vip: 'Hitler era un suo fan', la regia non censura in tempo -