Covid, Open Polis svergogna Conte coi numeri: manca il 72% dei decreti attuativi. Meloni: “Inetti” (Di mercoledì 16 settembre 2020) I decreti ci sono, i decreti attuativi no. Vale a dire che i primi restano pressoché al rango di propaganda, perché senza i secondi non si possono rendere operativi. La debacle del governo di fronte all’emergenza Covid sta tutta nei numeri portati alla luce da Open Polis, che ha fatto un controllo sullo stato dell’arte dei provvedimenti varati da Conte & co. Ne risulta che su 252 decreti attuativi, necessari a far funzionare i 22 decreti legge varati in questi mesi, 181 ancora non ci sono. In termini percentuali ne manca all’appello il 71,8%. Un cratere, nel quale sprofondano tutte le promesse dei giallo-rossi. manca il 71,8% dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ici sono, ino. Vale a dire che i primi restano pressoché al rango di propaganda, perché senza i secondi non si possono rendere operativi. La debacle del governo di fronte all’emergenzasta tutta neiportati alla luce da, che ha fatto un controllo sullo stato dell’arte dei provvedimenti varati da& co. Ne risulta che su 252, necessari a far funzionare i 22legge varati in questi mesi, 181 ancora non ci sono. In termini percentuali neall’appello il 71,8%. Un cratere, nel quale sprofondano tutte le promesse dei giallo-rossi.il 71,8% dei ...

