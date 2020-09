Covid, 39 positivi nel Vesuviano. Il sindaco: “Ora scattano i controlli” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “A Somma Vesuviana abbiamo 39 casi di Coronavirus di cui 35 attivi e 4 guariti ma abbiamo anche 68 persone in isolamento. Controlli serali e quotidiani da parte dei vigili urbani ma soprattutto nel fine settimana, anche dopo le ore 21 e fuori a bar e ristoranti per evitare assembramenti”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. “Ricordo con fermezza il rispetto delle norme è sempre costante e forte: dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza o in slarghi. In tutti gli ambienti chiusi, tutti devono indossare la mascherina e dunque sia i dipendenti, i negozianti che i clienti. Questo richiamo non è bastato e dunque scattano i controlli. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “A Somma Vesuviana abbiamo 39 casi di Coronavirus di cui 35 attivi e 4 guariti ma abbiamo anche 68 persone in isolamento. Controlli serali e quotidiani da parte dei vigili urbani ma soprattutto nel fine settimana, anche dopo le ore 21 e fuori a bar e ristoranti per evitare assembramenti”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno,di Somma Vesuviana nel napoletano. “Ricordo con fermezza il rispetto delle norme è sempre costante e forte: dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza o in slarghi. In tutti gli ambienti chiusi, tutti devono indossare la mascherina e dunque sia i dipendenti, i negozianti che i clienti. Questo richiamo non è bastato e dunquei controlli. ...

RaffaeleFitto : In #Puglia si stanno facendo più #tamponi, ma sempre insufficienti, e quindi ci sono più positivi Ma Emiliano-Lopa… - NicolaPorro : ?? Le 7?? cose che non tornano sul #COVID?19, ce le svela @GiovanniCagnol1 #tamponi #terapiaintensiva #contagi… - RegLombardia : Aumentano guariti e dimessi (+158). A fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il… - AnsaSardegna : Covid: due nuovi positivi a Nuoro, in tutto 36. Sindaco rilancia appello, 'osservare misure anti contagio' #ANSA - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Focolaio Cardarelli, sette i positivi nell'autoparco: in arrivo un nuovo padiglione Covid -