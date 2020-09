Conte-Zingaretti: altro patto, altro inciucio. Cosa succede dopo il crollo alle Regionali (Di mercoledì 16 settembre 2020) Zingaretti e Conte fanno un altro patto. dopo l’inciucione per formare il governo giallorosso, arriva un’altro accordo. Potremmo chiamarlo “patto della colla”, quella che intendono utilizzare i due “leader” per non staccarsi dalle poltrone. Hanno deciso, infatti, che se ne fregheranno dell’esito delle Regionali. Visto che sanno già che sarà una debacle, Pd e M5S, con Conte supervisore, iniziano già a tutelarsi. L’idea è andare avanti, senza rimpasti. Solo in caso di vittoria del Pd il segretario dem valuterebbe un posto da ministro, ma se i dem vincessero una sola Regione si riaprirebbe lo ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 settembre 2020)fanno unl’ne per formare il governo giallorosso, arriva un’accordo. Potremmo chiamarlo “della colla”, quella che intendono utilizzare i due “leader” per non staccarsi dpoltrone. Hanno deciso, infatti, che se ne fregheranno dell’esito delle. Visto che sanno già che sarà una debacle, Pd e M5S, consupervisore, iniziano già a tutelarsi. L’idea è andare avanti, senza rimpasti. Solo in caso di vittoria del Pd il segretario dem valuterebbe un posto da ministro, ma se i dem vincessero una sola Regione si riaprirebbe lo ...

