Como, l'assassino di don Roberto Malgesini confessa l'omicidio: "Temevo mi volessero rimpatriare" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Como, l'assassino di don Roberto Malgesini confessa l'omicidio. L'assassino di don Roberto Malgesini ha ammesso al procuratore di Como di aver commesso l'omicidio. Come unico movente – come spiegato dalla Procura – il "convincimento di essere una vittima di un complotto che ne avrebbe determinato il rimpatrio in Tunisia". Il cittadino, un senzatetto con problemi psichici, è stato trasferito in carcere. L'assassino di don Roberto Malgesini, ucciso nella mattinata di oggi – martedì 15 settembre – a Como, ha confessato l'omicidio. A rivelarlo è stato il procuratore della Repubblica di Como Nicola

