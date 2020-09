Can Yaman famoso per DayDreamer, conquista le donne con i suoi muscoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’impero ottomano è risorto, in giro c’è un nuovo sultano. Si chiama Can Yaman, arriva da Istanbul e, come i suoi antenati, è un conquistatore nato. Ma niente paura, le sue uniche stragi sono quelle di cuori, il solo terreno di battaglia la Tv. Quanto alle vittorie più grandi, riguardano gli ascolti: quelli di DayDreamer – Le ali del sogno, la soap che lo vede protagonista, ultimamente sono stati così alti – due milioni di telespettatori in fascia pomeridiana e il 20 per cento di share – che dal 7 settembre Mediaset l’ha promossa in prima serata. Facile intuire perché: Can è bello, bello da morire. E anche se la trama della telenovela non vi interessa – lui è ricco e ribelle, lei povera e promessa a un altro, lui ama lei, ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’impero ottomano è risorto, in giro c’è un nuovo sultano. Si chiama Can, arriva da Istanbul e, come iantenati, è untore nato. Ma niente paura, le sue uniche stragi sono quelle di cuori, il solo terreno di battaglia la Tv. Quanto alle vittorie più grandi, riguardano gli ascolti: quelli di– Le ali del sogno, la soap che lo vede protagonista, ultimamente sono stati così alti – due milioni di telespettatori in fascia pomeridiana e il 20 per cento di share – che dal 7 settembre Mediaset l’ha promossa in prima serata. Facile intuire perché: Can è bello, bello da morire. E anche se la trama della telenovela non vi interessa – lui è ricco e ribelle, lei povera e promessa a un altro, lui ama lei, ...

