Bollate | la dirigente scolastica | Al Primo Levi siamo ripartiti reagendo

(Di mercoledì 16 settembre 2020), Milano,, 16 settembre 2020 - Entrate a scaglioni , scuola in presenza a settimane alterne , mascherine in classe, e non si spegne la protesta per le classi pollaio. "Stiamoa ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollate dirigente

IL GIORNO

La decisione dell’allenatore della franchigia texana è arrivata poco prima che la squadra lasciasse la bolla di Orlando, comunicata al mondo mentre i dirigenti dei Rockets erano in volo. Una notizia c ...Insieme all’augurio per un buon inizio scolastico l’Amministrazione comunica una sintesi dei lavori effettuati per adeguare gli istituti di Bollate alle norme legate all’emergenza Covid. Bollate – O ...(mi-lorenteggio.com) Bollate, 14 settembre 2020. Oggi, lunedì14 Settembre 2020, ricomincia l’anno scolastico per le scuole primarie (M. Polo, Rosmini, Montessori, Don Milani e Masih) e secondarie di p ...