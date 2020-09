Bari, l’ultima idea a centrocampo è Lollo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con gli arrivi di Marras, Celiento e De Risio il Bari si è rinforzata in modo decisivo, attuando quella tanto agognata rivoluzione di cui si percepiva la necessità dalla sconfitta di Reggio Emilia. Qualcosa nel (pur ambizioso) precedente progetto era andato storto e oggi si prova a cambiare; il cambiamento passa da una nuova filosofia di gioco e quindi dal mercato. L’obiettivo è ottenere maggiore creatività nel reparto avanzato e più equilibrio in zona difensiva. Ecco gli ultimi obiettivi di Romairone, tra cui spunta il nome di Lorenzo Lollo. Lorenzo Lollo: esperienza e solidità a centrocampo Una rivoluzione a centrocampo sembra poco auspicabile in casa Bari, specialmente se tra i partenti dovesse annoverarsi Zaccaria Hamlili; la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Con gli arrivi di Marras, Celiento e De Risio ilsi è rinforzata in modo decisivo, attuando quella tanto agognata rivoluzione di cui si percepiva la necessità dalla sconfitta di Reggio Emilia. Qualcosa nel (pur ambizioso) precedente progetto era andato storto e oggi si prova a cambiare; il cambiamento passa da una nuova filosofia di gioco e quindi dal mercato. L’obiettivo è ottenere maggiore creatività nel reparto avanzato e più equilibrio in zona difensiva. Ecco gli ultimi obiettivi di Romairone, tra cui spunta il nome di Lorenzo. Lorenzo: esperienza e solidità aUna rivoluzione asembra poco auspicabile in casa, specialmente se tra i partenti dovesse annoverarsi Zaccaria Hamlili; la ...

