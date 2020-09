Aumentano ancora contagi e decessi. I tamponi fatti tornano a superare quota 100 mila (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGi - Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100 mila (per l'esattezza 100.607), 20 mila in più di ieri. Aumentano anche i decessi giornalieri, 12 contro i 9 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni che fanno segnare più contagi sono Campania (186), Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159). Nessuna a zero casi, mentre sopra quota 100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 291.442. Segnalano ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGi - Salela curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i, tornati oggi sopra100(per l'esattezza 100.607), 20in più di ieri.anche igiornalieri, 12 contro i 9 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni che fanno segnare piùsono Campania (186), Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159). Nessuna a zero casi, mentre sopra100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 291.442. Segnalano ...

RestodelGargano : Coronavirus, aumentano ancora i contagi in Puglia: 103 nuovi casi oggi. Nel Foggiano sono 22 - CerasaLuciano : Per gli azionisti Fca il dividendo dell’operazione Psa scende da 5,5 a 2,9 miliardi. Le sinergie aumentano da 3,7 a… - ambasciatademit : RT @Orraf5: Ci sono ancora #dementi (altri termini non esistono) che pensano che il #COVID19 sia ormai in vacanza Tra questi c'è la carci… - Leonida_01 : @borghi_claudio I problemi dei numeri fissi nostrani. In Germania i deputati aumentano automaticamente in proporzio… - ComunicareSalut : Nel 2019 spesa sanitaria sale a quota 117,3 mld. Aumentano acquisti da privato e consumi intermedi. Spesa privata s… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano ancora Aumentano ancora contagi e decessi. I tamponi tornano sopra 100 mila AGI - Agenzia Italia NVIDIA GeForce RTX 3080: recensione della nuova scheda video

Il primo pregio della nuova serie GeForce RTX 3000, il cui arrivo è stato equiparato per importanza a quello della prima GeForce, è quello di ridimensionare il rapporto tra il prezzo e le prestazioni ...

Ferrari svela la Portofino M: l’ultima evoluzione della spider GT2+. Motore da 620cv e nuovo cambio a 8 rapporti

ROMA - Arriva la Ferrari Portofino M, l’evoluzione della spider GT2+ del Cavallino Rampante, la Ferrari Portofino che era stata presentata al salone di Francoforte nel 2017 ed erede della California.

Aumentano ancora contagi e decessi. I tamponi tornano sopra 100 mila

AGi - Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100 mila (per l ...

Il primo pregio della nuova serie GeForce RTX 3000, il cui arrivo è stato equiparato per importanza a quello della prima GeForce, è quello di ridimensionare il rapporto tra il prezzo e le prestazioni ...ROMA - Arriva la Ferrari Portofino M, l’evoluzione della spider GT2+ del Cavallino Rampante, la Ferrari Portofino che era stata presentata al salone di Francoforte nel 2017 ed erede della California.AGi - Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100 mila (per l ...