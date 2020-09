Versamento contributi Inps: domanda di sospensione entro il 30 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) L’attesa informazione mancante sulla sospensione dei versamenti contributi Inps è arrivata: l’istituto ha fissato al 30 settembre 2020 il termine per fare domanda di sospensione Versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi Inail. Tutto è stato annunciato nel breve messaggio Inps numero 3331 del 14 settembre, in cui viene sintenticamente comunicata agli utenti la data da rispettare per richiedere appunto lo stop momentaneo ai versamenti in oggetto, anche in vista della richiesta di rateizzazione degli stessi. Fermo restando però che la scadenza per il Versamento della prima rata dei contributi resta fissata al 16 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 settembre 2020) L’attesa informazione mancante sulladei versamentiè arrivata: l’istituto ha fissato al 302020 il termine per faredideiprevidenziali, assistenziali e dei premi Inail. Tutto è stato annunciato nel breve messaggionumero 3331 del 14, in cui viene sintenticamente comunicata agli utenti la data da rispettare per richiedere appunto lo stop momentaneo ai versamenti in oggetto, anche in vista della richiesta di rateizzazione degli stessi. Fermo restando però che la scadenza per ildella prima rata deiresta fissata al 16 ...

infoiteconomia : Contributi sospesi per Covid-19: domanda e versamento in due tempi - StudioPaserioS : @INPS_it comunica che l'istanza per il versamento dei contributi sospesi per #COVID__19 dovrà essere trasmessa entr… - HideeaSrl : Cassa integrazione: dopo la proroga annunciata con il decreto Agosto è stato previsto l’esonero dal versamento dei… -